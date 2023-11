Acciaio, auto e decarbonizzazione a Blechexpo 2023

Translated by Deepl

“Discover Arvzero. Il contributo del gruppo Arvedi alla decarbonizzazione dell’automotive”. È questo il titolo scelto per l’evento che il gruppo siderurgico cremonese ha organizzato all’interno della fiera tedesca Blechexpo, in programma dal 7 al 10 novembre a Stuttgart.

L’appuntamento vede relatori di primo piano e andrà in scenda giovedì 9 novembre dalle 10:30 alle 12:30, con accesso gratuito previa iscrizione a questo link.

Sarà il direttore editoriale del sito tedesco The Pioneer Gordon Repinski a moderare la giornata introducendo l’intervento dedicato ai trend di sostenibilità per l’auto del partner e director di BCG Manfred Beck. Il Ceo di Arvedi Mario Arvedi Caldonazzo si dedicherà al tema della creazione di una strada per un futuro sostenibile nell’industria siderurgica.

Intervento seguito dalla tavola rotonda a cui parteciperanno: Apostolos Petropolous, Lead Energy Modeler Transport Iea; Mathias Puetz, Svp Purchasing Strategy Schaeffler e Joan Gironés, Commodity Manager Raw Material & Components Gestamp.



A chiudere la mattinata sarà infine Andrea Bombardi, Excecutive Vice President Carbon Reduction Excellence Rina intervistato dallo stesso Repinski.

Clicca qui per scaricare la locandina.