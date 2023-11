Agenda: fiere, convegni e seminari

Translated by Deepl

Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'agenda di siderweb.

Martedì 7 novembre

Anche se non dovesse arrivare convocazione ufficiale, hanno annunciato Fim, Fiom e Uilm, alle 10:00 andranno a Palazzo Chigi con le rispettive delegazioni per continuare il «confronto sulla drammatica situazione dei lavoratori coinvolti nella vertenza di Acciaierie d’Italia».

Alle 16:00 in Senato si discute dell’interpellanza n. 10, con procedimento abbreviato, sulla situazione degli impianti dell’ex Ilva.

Outokumpu pubblica il report sui risultati dei primi nove mesi dell’anno.

Parte il corso avanzato sugli acciai inossidabili del Centro Inox, organizzato in collaborazione con AQM, che prevede 6 appuntamenti da qui al 23 novembre.

Al Museo Santa Giulia di Brescia si terrà il gala event di BtoB Awards, che seleziona e premia le migliori aziende del territorio. È la prima edizione per Brescia. L’evento è su invito.

Si apre a Stoccarda la 16esima edizione di Blechexpo, la fiera internazionale sulla lavorazione della lamiera.

“Sostenibilità: prospettive e opportunità. Le scelte delle imprese, il ruolo della finanza, la visione degli stakeholders” è il titolo del convegno organizzato da Crowe che si tiene dalle 10:00 all’Università degli Studi di Brescia, in via San Faustino 74B. Interverrà anche Francesca Morandi, content manager di siderweb, su “Caso aziendale: strategia e pratiche di sostenibilità di siderweb spa sb”.

Mercoledì 8 novembre

È in calendario la camera di consiglio del Tar della Lombardia sulla sospensione delle forniture di gas all’ex Ilva da parte di Snam, in merito al ricorso presentato da Acciaierie d'Italia avverso la comunicazione della società di distribuzione gas dello scorso 19 ottobre, con la quale indicava che proprio il prossimo 8 novembre avrebbe operato la cosiddetta “discatura”, cioè il blocco a monte della fornitura, a seguito del provvedimento dell'Arera.

Dalle 15:30 alle 17:00 si tiene il focus online di Anima sulle materie prime.

I sindacati di JSW Steel Italy sono stati convocati alle ore 16:00 al ministero delle Imprese e del Made in Italy.

voestalpine pubblica i risultati del secondo trimestre dell’anno fiscale 2023/24.

Si apre a Pittsburgh il MetCoke World Summit.

“Stato dell’arte ed evoluzione dei processi termini e meccanici” è il titolo della giornata di studio organizzata da Aim all’Università di Pisa.

Nell’ambito di Ecomondo, si tengono gli “Stati generali della green economy”.

Giovedì 9 novembre

“Acciaio: transizione ecologica tra materie prime, mercato e Cbam” è il titolo del convegno di siderweb, organizzato in collaborazione con RICREA, che si terrà dalle 14:00 a Ecomondo, alla fiera di Rimini. Si parlerà di come il mondo delle materie prime siderurgiche sta affrontando la rivoluzione green con Carlo Mapelli (Politecnico di Milano), Stefano Comisi (studio legale Armella & Associati), Alessandra Barocci (Arvedi), Domenico Rinaldini (RICREA) e Francesco Semino (Acciaierie Venete).

Alle 10:00, sempre a Ecomondo, nell’Ariminum circular economy area pad. D1, Assofermet presenta il primo studio di settore delle aziende, a cura di Cerved, che si occupano di riciclo di metalli, dal titolo “Circular economy: raccolta, recupero e riciclo di rottami metallici nell’ambito dell’economia nazionale. La fotografia del settore a 360°”.

ArcelorMittal pubblica i risultati dei primi 9 mesi dell’anno. Lo stesso ha in calendario Stelco.

Alle 10:30, alla fiera Blechexpo, si aprirà l’evento del Gruppo Arvedi dedicato ad Arvzero, il suo acciaio a emissioni nette zero di CO 2 (per Scope 1 e 2 secondo le linee guida GHG Protocol).

Iren presenta i risultati al 30 settembre 2023.

Venerdì 10 novembre

Aperam pubblica i risultati dei primi nove mesi dell’anno.

A Roma, all’Acquario Romano, si tiene il 23esimo convegno nazionale dei giovani imprenditori di Ance.

La Vavassori tennis academy di Palazzolo sull'Oglio (Brescia) ospita dalle 16:30 l'assemblea generale congiunta di Confindustria Bergamo e Brescia, dal titolo "La piattaforma manifatturiera d'Europa" e organizzata eccezionalmente in modo congiunto in occasione dell'anno di Bergamo Brescia capitale italiana della cultura 2023.

