PANorami: lo spettro di Donald Trump

Uno spettro si aggira per gli Stati Uniti: lo spettro della rielezione di Donald Trump. Una ricandidatura concreta e solida, salutata da alcuni sondaggi come potenziale vincitore delle prossime presidenziali, in particolare se il Partito Democratico dovesse mettergli difronte Joe Biden. Tutto questo, a dispetto delle vicende giudiziarie dello stesso Trump.

Una prima discesa in campo avvenuta nel 2016 che ha amplificato la polarizzazione della politica Usa e aperto una profonda spaccato del Paese, tra i suoi sostenitori e i suoi detrattori. Oggi, dunque, la nuova corsa alla Casa Bianca di Trump si inserisce in un contesto estremamente diviso e in una democrazia liberale americana decisamente più debole rispetto ad allora.

Nella puntata di oggi Massimiliano Panarari analizza cosa sta accadendo oltreoceano.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.