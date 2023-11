Mediobanca: la classifica d’acciaio 2023, Marcegaglia al top per fatturato

Il settore siderurgico si conferma in salute anche nella classifica di Mediobanca sulle principali aziende italiane. La graduatoria basata sui dati di bilancio del 2022 mostra che, dopo il record del 6,54% del 2021, il rapporto medio tra fatturato e MON è rimasto al 6,45%.

Alla testa della speciale classifica d’acciaio si conferma ancora una volta la holding del gruppo Marcegaglia grazie a un giro d'affari di quasi 9 miliardi di euro, che le vale anche il 21° posto nella graduatoria assoluta.

Il podio vede al secondo posto Duferco Italia Holding con 8,42 miliardi di euro di fatturato; medaglia di bronzo per Finarvedi con 7,75 miliardi di euro.

Se si guarda il margine operativo netto, invece, il podio vede sul gradino più alto Riva Forni Elettrici con quasi 850 milioni di euro; al secondo posto sale Finarvedi con 604 milioni di euro e al terzo posto Marcegaglia con 562,2 milioni di euro.

Ad aggiudicarsi invece il trofeo virtuale per il miglior rapporto fatturato/margine operativo netto è stata Siderurgica Fiorentina con un 16,4%, precedendo di poco AFV Beltrame con un 16,2% e Riva Forni Elettrici con 16,1%.

La migliore per posizioni recuperate infine è Micro Mill con 164 posti scalati in un anno.

In classifica generale come maggior azienda italiana si conferma Enel con un fatturato di 135,6 miliardi di euro per quasi 10,8 miliardi di euro di MON.

Per chi volesse esaminare i bilanci siderurgici nel dettaglio, ricordiamo che nella nostra area shop è disponibile la ricerca Bilanci d’Acciaio 2023.