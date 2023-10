Sè tenuto questa mattina all'Istituto Tecnico Malignani di Udine il convegno "Metal 5.0 - I materiali che cambiano il pianeta" organizzato dal team Mill's. Tra i patrocinatori, anche Federacciai, Assofond ed Eurofer. L'evento è stato trasmesso anche in streaming.

«L'acciaio è un'industria del futuro, non del passato» ha detto rivolgendosi agli studenti dell'I.T. Malignani il presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, in un video messaggio di apertura. «Sostenibilità ambientale, circolarità e innovazione tecnologica di prodotto e di processo» fanno sì che le qualifiche, le professionalità di cui il settore siderurgico ha bisogno siano «sempre più spostate verso periti e ingegneri, verso coloro che fanno della digitalizzazione lo strumento per l'industria del futuro».

In giornata sono intervenuti, tra gli altri, Fabio Zanardi (presidente di Assofond), Marta Cosulich (Fratelli Cosulich Spa), Tommaso Sarzi Amadé (Ceo Ofar Cividale, Gruppo GIVA), Francesca Maurigh (Customer Quality Manager ABS Spa), Valter Vecchiato (presidente Gruppo Vecchiato), Aldo Casari (CMF Matter of Forging), Alessandra Sangoi (Ceo Sangoi Spa), Francesca Morandi (content manager siderweb), Romina Railz (Metinvest Trametal). Il programma completo è disponibile a questo indirizzo.