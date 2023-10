PANorami: le conseguenze del conflitto in Medio Oriente

Dopo l’invasione russa in Ucraina, il nuovo capitolo della guerra tra Israele e Palestina fa incombere sull’economia mondiale tutta una serie di problematiche.

Oltre alla grave e terribile emergenza umanitaria, le conseguenze economiche della crisi geopolitica che si è verificata sono difficili da valutare. In un contesto globale decisamente problematico, con tensioni tra diverse superpotenze, la diplomazia è al lavoro per evitare che il conflitto si allarghi e aggravi l’instabilità, con effetti drammatici in termini di vite umane e sull’economia planetaria.

Nella puntata di oggi Massimiliano Panarari analizza le conseguenze in atto del conflitto israelopalestinese, per ora circoscritto, e quali potrebbero essere gli effetti di una sua estensione.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.