Metal 5.0 torna all'I.T. Malignani di Udine

Seconda tappa friulana del progetto Metal 5.0 curato dal team Mill’s. Una tappa che ha il sapore del ritorno dal momento che la sede sarà l’Istituto Tecnico Malignani di Udine, nel quale nei mesi scorsi si era tenuto un primo convegno. Questo aveva fatto da apripista al progetto che mira a far incontrare scuola ed in industria e che vede tra i patrocinatori anche Federacciai, Assofond ed Eurofer.

«Dobbiamo spiegare agli studenti degli istituti tecnici, e non solo, il livello di eccellenza raggiunto dalla siderurgia italiana da forno elettrico – ha spiegato il presidente di Federacciai Antonio Gozzi –. In molti non sanno che si tratta di un settore non solo tecnologicamente ma anche ambientalmente avanzato. Nel mondo non c’è un Paese che produca acciaio da elettrosiderurgia per l’80%. Il che vuol dire avere emissioni Scope 1 (dirette, ndr) nulle. In Europa non ci sono aziende private a condizione familiare che reinvestono praticamente in toto gli utili fatti in innovazione di prodotto e di processo. In Italia, invece, è questo che ci porta ad avere impianti altamente digitalizzati e pronti a creare database che permetteranno di governare i processi attraverso algoritmi di intelligenza artificiale. Abbiamo quindi bisogno di nuove competenze e professionalità. Per esempio, sul laminatoio che, come Duferco, abbiamo inaugurato a Brescia, il personale è formato totalmente da periti ed ingegneri che governano digitalmente il processo dai vari pulpiti. Questo comporta un confronto per mostrare le nuove skill che sono necessarie in un settore di primaria importanza per l’industria nazionale».

L'appuntamento con Metal 5.0 sarà venerdì 27 ottobre dalle 9. L'evento ha il sostegno dell’Associazione Regionale delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Artigiane, Zadružne banke del Friuli Venezia Giulia e prevede la partecipazione di diversi testimonial, tra cui il chief technology del team Luna Rossa Prada Pirelli che esporrà i criteri della metallurgia con cui sono state prodotte le ali e il timone dell'imbarcazione dalla CMF di Cormons.

Questo il programma della giornata che potrà essere seguita in diretta su YouTube:



Ore 9:00 Apertura

Oliviero Barbieri, Dirigente I.S.I.S. Arturo Malignani Udine

Luca Occhialini, Presidente Associazione BCC del Friuli Venezia Giulia

Intervengono

Antonio Gozzi, Presidente Federacciai

Fabio Zanardi, Presidente Assofond

Marta Cosulich, Fratelli Cosulich Spa

Ore 9:30 Metallurgia e nautica. Forgiare le ali

Proiezione dei video Team Luna Rossa (New Zealand, Cagliari, Barcellona)

Matteo Olivieri, Chief Technology del Team Luna Rossa, Prada Pirelli, in abbinamento con Aldo Casari intervistati da studenti dell’istituto “Arturo Malignani” coordinati da Paolo Zanotta, Mill’s

Ore 10:00 La forgia Metal 5.0. Mercato, progettazioni, digitalizzazione

Con la collaborazione del prof. Andrea Iogna Prat, I.S.I.S. Arturo Malignani e di due studenti dell’Istituto

Tommaso Sarzi Amadé, Ceo Ofar Cividale, Gruppo GIVA

Francesca Maurigh, Customer Quality Manager ABS Spa

Valter Vecchiato, Presidente Gruppo Vecchiato

Aldo Casari, CMF Matter of Forging introduce l’esperienza tra Friuli Venezia Giulia e il Team Luna Rossa, Prada Pirelli

Ore 11:00 Metallo e cultura: introduce Francesca Bruni, Presidente Art Valley

Il bassorilievo La bottega del fabbro al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia

Interviene Emanuele Zorino, Sindaco Aquileia

Si ringrazia per la collaborazione Marta Novello, Direttrice del Museo e la Fondazione Aquileia

Le principali trasformazione nell’era del metallo intelligente

Alessandra Sangoi, Ceo Sangoi Spa

Il pianeta Siderweb e l’effetto Made in Steel

Francesca Morandi, Content Manager siderweb

Ore 11:30 Scenari della fonderia e della metallurgia in Italia

Coordinamento di Davide Lorenzini, Direttore siderweb

Intervengono

Fabio Zanardi, Presidente Assofond

Alberto Valduga, Direttore acquisti Gruppo Cividale

Manuel Di Biaggio, Ceo SMF – Fagagna

Romina Railz, Metinvest Trametal

Ore 12:15 Lezione magistrale sulla struttura della ghisa

Franco Zanardi, Zanardi Fonderie, in collaborazione con esponenti della ricerca e dell’Università

Conclusione di Oliviero Barbieri, Dirigente I.S.I.S. Arturo Malignani e Alberto Cavicchiolo, Presidente Mill’s