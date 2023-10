Rottami, a Ecomondo il primo report sugli impianti di recupero

Translated by Deepl

Quanti sono gli impianti per il riciclo in Italia? Quali dimensioni hanno? Qual è il loro fatturato complessivo? Queste alcune delle domande a cui risponderà Assofermet il prossimo 9 novembre, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, a Ecomondo, presso il Rimini Expo Centre (sala Ariminum, Circular Economy Area, padiglione D1). L'associazione presenterà infatti uno studio di settore sui rottami ferrosi e non ferrosi realizzato in collaborazione con Cerved.

Il punto focale sarà l'analisi degli impianti di recupero di rottami metallici e di autodemolizione, che occupano un ruolo centrale nell’economia italiana e internazionale, rappresentando un nodo strategico della filiera di moltissimi beni di consumo e non solo.

«La categoria rappresentata da Assofermet – spiega l'associazione in un comunicato stampa – è molto consolidata nel panorama economico italiano e internazionale: aziende che si occupano di riciclare rottami esistono da oltre settant’anni e rappresentano un esempio virtuoso di economia circolare da molto prima che si cominciasse a parlare di sostenibilità. Nonostante la loro centralità e rilevanza, uno studio di settore approfondito non è mai stato realizzato prima e la presentazione dei dati emersi dalla ricerca rappresenterà un’importante fonte di informazioni per aziende e stakeholder del settore».

Il tema del riciclo e dell’economia circolare verrà inoltre affrontato dal convegno congiunto delle associazioni di categoria italiane che rappresentano il riciclo di metalli, carta e plastica. L'evento si terrà l'8 novembre, dalle ore 14:00 alle ore 17:15, sempre nella cornice della 26ª edizione di Ecomondo. Assofermet, Assorimap e Unirima parleranno delle sfide che le aziende del riciclo e del recupero si trovano a fronteggiare.