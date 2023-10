STEELWEEK: Acciaierie d'Italia, tempo scaduto

La gravità della crisi dell'ex Ilva è vicina a un punto di non ritorno. Lo ha detto il presidente di Acciaierie d'Italia Holding, Franco Bernabè, in audizione questa settimana alla commissione Attività produttive della Camera. Tra i tanti problemi che la società deve affrontare c'è quello del rischio imminente di un'interruzione della fornitura di gas. In questa nuova puntata di STEELWEEK, facciamo il punto sulla principale vertenza siderurgica.

