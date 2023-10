Da distributore a centro servizi innovativo

Translated by Deepl

FLERO (BS) – Dal commercio di prodotti in acciaio - ferro, tubi, lamiere - a centro servizi innovativo, dotato di impianti laser di ultima generazione. È la storia lunga 50 anni di Morandi Steel, società di Morandi Group specializzata nella lavorazione laser 3D dei tubi in acciaio al carbonio, frutto degli investimenti in tecnologia e digitalizzazione degli ultimi anni. Un traguardo che è stato festeggiato lo scorso 13 ottobre, giorno in cui nel 1973 Vittorio Morandi fondò la prima società, insieme ad autorità, dipendenti e collaboratori, operatori della filiera siderurgica nazionale.

«La “formidabile sfida” che abbiamo deciso di affrontare - ha spiegato il presidente e amministratore delegato, Emanuele Morandi - poggia su alcuni pilastri: digitalizzazione, innovazione, sostenibilità e partnership. Questo approccio lo sintetizziamo con il temine “servitizzazione”, la necessità di offrire al mercato un servizio allargato e sempre più personalizzato. Per fare questo abbiamo voluto investire sulle persone, in hardware e in software, e continueremo a farlo. Elementi per proiettarci nel futuro e verso nuovi obiettivi, perché questo è nel nostro DNA: fare sempre quel passo in più per andare oltre».

Morandi Steel, che ha sede a Flero, alle porte di Brescia, ha oggi 20 dipendenti e ha chiuso il 2022 con un fatturato di oltre 18 milioni di euro, un Ebitda di 2,108 milioni di euro, un utile netto di 1,076 milioni di euro.

A partire dal 2019, Morandi Steel ha acquisito due impianti per il taglio laser 3D e sviluppato nuovi servizi ad alto valore aggiunto. Gli ultimi investimenti in ordine di tempo sono stati l’integrazione di un sistema ERP e l’installazione di un secondo impianto di pannelli fotovoltaici.

Morandi Steel Spa è parte di Morandi Group, holding che controlla e partecipa diverse società operanti nel mercato siderurgico, specializzate nella vendita di prodotti in acciaio, nell’organizzazione di fiere ed eventi, nell’informazione e nella formazione di settore, tra cui siderweb, Made in Steel e Globalsider.