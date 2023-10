La transizione ecologica e l’economia a zero emissioni spesso vengono viste più come sfide che opportunità; un binomio delicato spesso condizionato da spinte legislative e difficoltà di contesto internazionale difficili da bilanciare. In questo equilibrio l’acciaio è sia uno dei comparti più impattanti dal punto di vista delle emissioni, sia uno di quelli che giocherà un ruolo fondamentale nel processo per rendere l’industria più sostenibile, con investimenti ingenti e con vere e proprie rivoluzioni nel modo di lavorare e di produrre. In questo scenario le materie prime siderurgiche avranno quindi un ruolo cruciale e, tra le materie prime, per l’acciaio "made in Italy" il rottame continuerà a ricoprire un ruolo di punta.

Un ruolo che sarà al centro dell’analisi proposta nel convegno «Acciaio: transizione ecologica tra materie prime, mercato e CBAM» che si terrà il 9 novembre dalle 16, ospitato dalla fiera Ecomondo di Rimini. L’evento, organizzato da siderweb in collaborazione con RICREA, si pone l’obiettivo di approfondire il tema sotto diversi punti di vista.

Nella prima parte del convegno, infatti, sarà lasciato spazio a due interventi a cura di Carlo Mapelli (Politecnico Di Milano) e di Stefano Comisi (Studio Legale Armella & Associati), che illustreranno rispettivamente le principali sfide tecnologiche legate all’utilizzo delle materie prime nella rivoluzione "green" e le novità normative introdotte dal CBAM. Successivamente, Francesca Morandi (siderweb) intervisterà sui temi del "green" e del mercato Alessandra Barocci (Arvedi), Domenico Rinaldini (RICREA) e Francesco Semino (Acciaierie Venete).



Programma interventi

Prima parte – tecnologia e materie prime:

Carlo Mapelli (POLITECNICO DI MILANO)

Ruolo delle materie prime nella strada verso le emissioni 0

Stefano Comisi (STUDIO LEGALE ARMELLA & ASSOCIATI)

CBAM: cosa cambia per l’acciaio italiano

Seconda parte – tavola rotonda:

Francesca Morandi (CONTENT MANAGER SIDERWEB) intervista:

Alessandra Barocci (RESPONSABILE SOSTENIBILITÀ ARVEDI)

Domenico Rinaldini (PRESIDENTE RICREA)

Francesco Semino (CHIEF SUSTAINABILITY OFFICER ACCIAIERIE VENETE)



Si precisa che PER ACCEDERE ALL'EVENTO È NECESSARIO PREREGISTRARSI ALLA MANIFESTAZIONE ECOMONDO. Maggiori informazioni saranno fornite nell'e-mail di conferma iscrizione.