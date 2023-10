PANorami: la Manovra vede la luce in fondo al tunnel

Il Consiglio dei Ministri di ieri mattina ha approvato il disegno della Legge di Bilancio, quello considerato da molti analisti come la prima vera Manovra targata Meloni. Un decreto contenete «misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», per ora, del valore di 24 miliardi di euro, che diventano 28 considerando il decreto fiscale collegato.

Manovra dall’impatto limitato, fondata su alcuni pilastri. I principali riguardano la conferma di un anno dei tagli del cuneo fiscale, l’avvio della riforma dell’Irpef, rinnovo dei contratti pubblici, sconti fiscali per chi assume e per le aziende che tornano in Italia, misure per il congedo parentale, abbassamento del canone Rai, Ape sociale e Quota 104, conferma della carta "Dedicata a te”.

In questa puntata Massimiliano Panarari analizza la Legge di Bilancio e il clima politico italiano nella quale si inserisce.





