Grande successo per l’evento Centro Inox ad Accadueo

"Vincere la sfida della riduzione delle perdite idriche con l’acciaio inossidabile – Nuove applicazioni ed esperienze, analisi costi/benefici". Questo il titolo dell’evento organizzato da Centro Inox (Associazione Italiana per lo sviluppo degli acciai inossidabili) in occasione della manifestazione Accadueo a BolognaFiere e sponsorizzato dal Consorzio Stabile Grifone.

L’incontro andato in scena la scorsa settimana ha avuto un grande successo e ha registrato la partecipazione di circa 100 delegati in rappresentanza dei principali gestori dei sistemi idrici integrati e della filiera della produzione e distribuzione dei prodotti inossidabili destinati al contatto con le acque potabili.

Nell’appuntamento organizzato in collaborazione con Isle Utilities e con il patrocinio di IMOA, Nickel Institute e Team Stainless, si è reso evidente come il settore delle acque potabili e in particolare della rete di distribuzione (condotte di allaccio/prese di utenza idrica) è considerato un settore strategico per l’acciaio inox e rappresenta un nuovo importante sbocco di mercato con un enorme potenziale dal punto di vista dei consumi nell’immediato futuro.

I relatori hanno spiegato che «le recenti applicazioni innovative di prese di allaccio in tubo parzialmente corrugato di acciaio inox condotte sul territorio nazionale da alcuni importanti gestori del sistema idrico integrato e finalizzate alla riduzione delle perdite idriche ha come obiettivo quello di dare una risposta definitiva al problema delle perdite percorrendo quanto già fatto a Tokyo e Taipei in cui, grazie al rinnovamento sistematico della rete di distribuzione, le perdite sono state rispettivamente ridotte dal 16% al 3% e dal 27% all’11%. L’Italia è il primo paese in Europa ad aver iniziato questo percorso con una scelta “sostenibile” ed allineata ai principi dell’economia circolare e della conservazione delle risorse optando per una soluzione già collaudata da altre realtà. L’acciaio inox è un materiale igienico e sicuro al contatto con le acque potabili, senza alcun rivestimento inquinante, prodotto da materiale riciclato e riciclabile all’infinito al 100%».