Urso: siderurgia asset decisivo per l’Italia

SAN ZENO NAVIGLIO (BS) – Sul polo siderurgico di Piombino «ci saranno delle novità significative» e, nel frattempo, «stiamo completando quello che serve per l’accordo di programma di Terni». Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell’inaugurazione del nuovo laminatoio SBM di Duferco Travi e Profilati a San Zeno Naviglio (Brescia), questa mattina.

«L'industria siderurgica è un asset decisivo del sistema industriale dell'Italia a cui non possiamo rinunciare», ha detto, specificando che il comparto «concorre direttamente al fatturato manifatturiero del Paese per il 3,5% e indirettamente per circa il 40%, mediante l’attività dei settori utilizzatori della produzione nel comparto dell'acciaio».

L'inaugurazione del nuovo laminatoio «si inserisce in un quadro di politica industriale capace di rendere l'Italia sempre più competitiva e ambiziosa nel contesto internazionale» ha infine sottolineato.