Agenda: inaugurazioni e incontri

Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'agenda di siderweb.

Lunedì 16 ottobre

Alle 10:30 si tiene l’inaugurazione del nuovo laminatoio Sbm di Duferco Travi e Profilati di San Zeno Naviglio (Bs). Annunciata la presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

La Regione Umbria ha convocato per oggi alle 15:00 un incontro su AST, con sindacati e sindaco di Terni.

La conferenza tecnica Wire & Cable si tiene oggi a Milano, nel Palazzo dei Giureconsulti, organizzata da The wire association international e Acimaf.

Vimi Fasteners tiene il proprio “investor day”.

Martedì 17 ottobre

Alle 13:45 è in programma l’audizione informale del presidente di Acciaierie d’Italia, Franco Bernabè, alla Commissione Attività produttive della Camera, sulle prospettive industriali del sito di Taranto.

All’Università di Leoben, Austria, si apre l’ESF 2023 (European Steel Forum).

“Le prove meccaniche degli acciai comuni e inossidabili” è il titolo della giornata di studio in presenza e online organizzata dal Centro Inox. L’evento è sold out, per questo sarà replicato il 9 novembre.

Dalle 10:00 alle 13:00 si tiene in webinar di Unicmi dal titolo “Il ‘nuovo’ codice dei contratti pubblici, le procedure di gara”.

Mercoledì 18 ottobre

Steel Dynamics annuncia i risultati del terzo trimestre.

Si apre a Milano, al Centro congressi Fast, il corso “Analisi chimiche” di Aim. Si parle delle tecniche di caratterizzazione dei materiali metallici, con i relativi aspetti applicativi.

Alle 15:00 alla Commissione Attività produttive della Camera cominciano le interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Giovedì 19 ottobre

“Come valorizzare il patrimonio immobiliare con l’acciaio”. Se ne parla nel corso organizzato da Fondazione Promozione Acciaio e articolato in due giornate.

Anche Ucimu-Sistemi per produrre parteciperà al forum organizzato da Digital Industries World, dedicato alla trasformazione digitale dell’industria. Appuntamento a Piacenza Expo dalle 9:00.

Venerdì 20 ottobre

È in programma uno sciopero di 24 ore in Acciaierie d’Italia.

È in calendario un incontro tra il presidente della Commissione Ursula von der Leyen e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sui dazi sull’acciaio.

Alle 17:00 il Gruppo Danieli presenta il bilancio chiuso al 30 giugno 2023, il diretta streaming su danieli.com.

L’Istat pubblica la produzione nelle costruzioni di agosto.

