STEELWEEK: la domanda di acciaio prolunga la vacanza

Una domanda in stallo è ciò che sta caratterizzando il mercato italiano – ma anche internazionale – dell'acciaio. Il 2023 si sta confermando, soprattutto dalla fine delle vacanze estive, come un anno complicato per la siderurgia, tra problemi economici, costi elevati, conflitti militari e debolezza dei settori utilizzatori. Abbiamo cercato di fare il punto in questo nuovo episodio di STEELWEEK, entrando anche nel merito dell'andamento dei prezzi delle principali materie prime e dei prodotti siderurgici.







Le puntate precedenti sono disponibili su Spreaker, Spotify, YouTube e tutte le altre piattaforme gratuite.

*Le fonti degli inserti audio utilizzati sono riportati nella sinossi dell'episodio.

