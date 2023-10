Regesta: il carbon footprint calculator che usa l'intelligenza artificiale

BRESCIA – Digitalizzazione e sostenibilità diventano un binomio sempre più stretto. Lo ha confermato anche Nicola Segnali, partner di Regesta LAB, intervistato a margine di Futura Expo a Brescia. Un binomio che vede la digitalizzazione a servizio della sostenibilità con database e intelligenza artificiale che possono permettere all’uomo anche di capire in pochi secondi la carbon footprint di un determinato prodotto.

In questa direzione l’azienda ha presentato in fiera un carbon footprint calculator, uno strumento in versione «ludica» per la fiera ma che mette in mostra tutte le potenzialità di una tecnologia sempre più richiesta e ricercata dalle aziende.