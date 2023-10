50 anni di Morandi Steel. Ricordare la Storia per immaginare il futuro

Translated by Deepl

FLERO (BS) - «Il ricordo per noi è vita e non semplice nostalgia. È vita perché da quelle sfide lanciate dal fondatore della Morandi Steel, mio padre Vittorio, sono nati tanti altri progetti ed è cresciuto un gruppo composto da realtà di primo piano nel comparto siderurgico, come siderweb e Made in Steel».

Il presidente dell’azienda Emanuele Morandi sottolinea come la celebrazione di un anniversario non sia mai fine a sé stessa, ma debba fornire entusiasmo e slancio verso nuovi traguardi.

Ricorre oggi il 50° di fondazione della Morandi Steel nata il 13 ottobre 1973 dalla visione di Vittorio Morandi. Una visione e uno spirito che hanno contagiato tutte le aziende del gruppo, come ha spiegato in una video intervista l’attuale presidente e Ceo.

Una capacità di visione che ha saputo tradursi anche in risultati concreti. Morandi Steel ha chiuso il 2022 con un fatturato di oltre 18 milioni di euro, con un EBITDA di 2,108 milioni di euro, un utile netto di 1,076 milioni di euro e conta su una squadra di venti dipendenti. Un centro servizi moderno e innovativo specializzato nella lavorazione laser 3D dei tubi in acciaio al carbonio, frutto degli investimenti in tecnologia e digitalizzazione effettuati negli ultimi anni. L’azienda, a partire dal 2019, ha inserito due impianti per il taglio laser 3D e sviluppato nuovi servizi ad alto valore aggiunto a disposizione dei clienti. Gli ultimi investimenti in ordine di tempo sono stati l’integrazione di un sistema ERP, che permette di gestire, monitorare e tracciare in tempo reale ogni singola commessa, e l’installazione di un secondo impianto di pannelli fotovoltaici a copertura del secondo capannone.