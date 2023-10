PANorami: privatizzare per sanare il Bilancio

Il tempo scorre e ce n’è sempre meno per riuscire ad arrivare alla Manovra finanziaria, sulla quale pesa lo storico ed enorme debito italiano. Un fardello che, unito alle crisi internazionali, riduce i margini di manovra del Governo.

Così, rispetto alla Nadef presentata pochi giorni fa in Parlamento, i tagli alla spesa pubblica nel 2024 sono saliti a 2 miliardi di euro, rispetto ai precedenti 300 milioni. Un obiettivo ambizioni, al quale si aggiunto quello di realizzare 20 miliardi di privatizzazioni nell’arco di un triennio, iniziando dalla vendita di quote di Ferrovie dello Stato.

In questa puntata Massimiliano Panarari analizza il piano del Ministro Giorgetti di ridimensionare la spesa e di procedere con il Piano privatizzazioni.







Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.