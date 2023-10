Il 26 ottobre torna Bilanci d’Acciaio

Translated by Deepl

Quindici candeline per lo studio "Bilanci d’Acciaio". Uno strumento diventato indispensabile in un mondo complesso e articolato e in un mercato alle prese con cambiamenti epocali. Un'analisi utile per capire non solo quali sono i risultati, ma anche le azioni strategiche, operative e commerciali messe in campo dalle imprese per raggiungere gli obiettivi.

L’appuntamento con la presentazione ufficiale è fissato per il 26 ottobre alle ore 15:30. L’analisi ideata da siderweb è stata realizzata anche per il 2023 in collaborazione con i professori Claudio Teodori e Cristian Carini (Università degli Studi di Brescia) e ha messo sotto la lente oltre 2.000 imprese della filiera dell’acciaio (produzione e trasformazione, centri servizio, dostribuzione).

L’evento inizierà con i saluti di Paolo Morandi (siderweb). Successivamente Carini (Università degli Studi di Brescia) e Teodori (Università degli Studi di Brescia) mostreranno i principali risultati dello studio "Bilanci d’Acciaio", con particolare focalizzazione su conto economico, stato patrimoniale e investimenti delle aziende dell’acciaio tricolore e sugli esiti del sondaggio realizzato da siderweb sulle prospettive per il 2023 e il 2024.

Dopo l’analisi, si punterà a interpretare dal punto di vista strategico-operativo i numeri emersi, prima con il punto di vista di Andrea Bariselli (Strobilo) e poi grazie alle testimonianze dei protagonisti del settore: Franco Bernabè (Acciaierie d’Italia), Antonio Gozzi (Federacciai e Duferco Italia Holding), Stefano Vittorio Kuhn (BPER Banca) e Giuseppe Pasini (Feralpi Group), che si confronteranno in una tavola rotonda.

Durante la giornata è prevista la consegna dei riconoscimenti "Bilancio d’Acciaio" alle imprese della filiera con le migliori performance di bilancio nel 2022, a cura di COFACE.



Programma interventi