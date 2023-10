Steele: una nuova sede per crescere ancora

Translated by Deepl

BRESCIA – Dopo la fase di start up e quella di consolidamento, ora Steele punta a crescere ancora. Con un portafoglio ordini che le dà visibilità fino a fine 2024, l’azienda bresciana si prepara a inaugurare la sua nuova sede. Un ambiente di lavoro «sostenibile e stimolante» per i propri dipendenti e collaboratori, su cui pure sono state investite nuove risorse.

A margine di Futura Expo 2023, la fiera dell’economia sostenibile che si è chiusa ieri alla fiera di Brescia, abbiamo intervistato l’amministratore delegato e socio fondatore Giorgio Ghini. Che ha confermato come il 2023 abbia consolidato il trend di crescita costante della società, specializzata nella gestione delle forniture impiantistiche e tecnologiche per il mondo dell’acciaio, mettendo in contatto committenti strutturati con i fornitori specializzati della propria rete.