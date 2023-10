Sidermariotti: buona domanda nell’impiantistica industriale

Translated by Deepl

BRESCIA - A poco più di un anno dall’acquisizione del ramo d’azienda di Outokumpu a Castelleone (Cr) per il taglio plasma e meccanico di bramme e lamiere da treno in acciaio inox, abbiamo incontrato l’amministratore del Gruppo Mariotti, Mario Mariotti, a margine di Futura Expo, la fiera dell’economia sostenibile in corso al Brixia Forum di Brescia.

Gruppo bresciano che trasforma circa 35mila tonnellate di acciaio inossidabile l'anno e che, con l’operazione con il gruppo finlandese e la nascita della Steel Specialties, ha completato la propria gamma di prodotti.