Caldonazzo (Gruppo Arvedi): dobbiamo decarbonizzarci entro il 2030

Translated by Deepl

BRESCIA – Il settore siderurgico dovrà decarbonizzarsi entro il 2030, quando comincerà la fase di “phase out” delle quote gratuite del sistema ETS, che si completerà nel 2034. Così Mario Arvedi Caldonazzo, l’amministratore delegato del Gruppo Arvedi, intervistato nel corso di Futura Expo in corso a Brescia. «Altrimenti – ha argomentato -, dovremo acquistare quote di CO 2 a costi e volumi tali da rendere di fatto non più competitiva la nostra attività».

E sul Cbam: il principio «è sicuramente giusto, ma il meccanismo va definito in modo chiaro. Così come chiari e adeguati devono essere i suoi costi».