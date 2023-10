Grande festa per i 50 anni di Sider Center

Il 6 ottobre il Museo Enzo Ferrari di Modena ha ospitato i festeggiamenti per il 50° anniversario di fondazione del gruppo di acquisto Sider Center. Un’occasione per condividere la soddisfazione per mezzo secolo di successi e per i due nuovi accordi con Astedis e AFV Beltrame per puntare dritti verso la tappa del centenario.