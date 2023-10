Alzato il sipario su Futura Expo 2023

BRESCIA - «Mettiamo in campo la bramosa voglia di ciò che sarà». Ha chiuso con questa citazione di Leonardo Da Vinci il discorso di inaugurazione di Futura Expo 2023 il presidente della Cdc di Brescia Roberto Saccone. Saccone che con il project manager Ludovico Monforte ha fatto gli onori di casa aprendo la manifestazione alla presenza di importanti rappresentanti delle istituzioni. Tra tutte ha spiccato il Commissario europeo all’economia Paolo Gentloni, a l cui fianco sedevano il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, l’assessore all’ambiente della Lombardia Giorgio Maione, il presidente della Provincia di Brescia Emanuele Moraschini e i sindaci di Brescia e Bergamo, Laura Castelletti e Giorgio Gori.

Saccone ha rimarcato: «Questa seconda edizione di Futura, forte delle 23mila presenze dello scorso anno, vuole rafforzare il dialogo tra imprese, istituzioni e società. Vuole rimarcare come l’impresa sia un soggetto centrale del nuovo scenario di sviluppo raccontando anche ai giovani cosa c’è dietro e quali siano le best practice già presenti nel mondo di oggi. L’evento vuole coniugare economia, società, cultura e innovazione per guardare al futuro. Per questo abbiamo voluto fare di Leonardo e della sua capacità di vedere il futuro uno dei protagonisti di questa edizione».

Il Commissario Gentiloni ha invece ribadito come «occasioni come Futura aiutano a calare sul territorio e nel quotidiano grandi temi come la transizione ecologica. Oggi siamo consapevoli di essere in un percorso che cambierà la nostra vita e anche il modo di fare impresa». «È una competizione globale in cui l’Europa non può stare a guardare e deve giocare un ruolo da protagonista. Uno dei temi critici è quello di trovare un punto di equilibrio tra i settori che saranno avvantaggiati da questo percorso e quelli che invece ne sono penalizzati. Credo che occasioni come Futura possano essere dei momenti importanti in cui confrontarsi per trovare questo punto di equilibrio».