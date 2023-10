STEELWEEK: CBAM, nel vivo della fase transitoria

È stata imboccata di circa una settima la strada della prima fase del CBAM, quella cosiddetta transitoria, che punta dritta al 1° gennaio 2026 e alla piena applicazione del meccanismo europeo di adeguamento del carbonio alle frontiere.

In questa seconda puntata dedicata al Carbon Border Adjustment Mechanism cerchiamo di capire in cosa consiste questo periodo transitorio che terminerà il 31 dicembre 2025 e cosa chiede la Commissione europea agli importatori da Paesi terzi e alle aziende europee in vista della consegna della prima a relazione trimestrale CBAM, entro il 31 gennaio 2024.

Lo facciamo anche grazie alle voci di Flavio Bregant (Federacciai) e Luca Carbonoli (Assofermet).









