Live Metal 5.0

È in diretta il convegno organizzato da Mill’s dedicato a Marketing e innovazione.

Ricco il programma dell’appuntamento: l’apertura dei lavori sarà a cura della prof.ssa Maria Elisabetta Giannuzzi, dirigente scolastica dell’ISIS Bassa Friulana. Interverranno il Luca Occhialini, presidente dell'Associazione Regionale delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Artigiane, Zadružne banke del Friuli-Venezia Giulia. Sono invitati all’apertura Alessia Rosolen, Assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia del Friuli-Venezia Giulia e Pierluigi Zamò, Presidente di Confindustria Friuli Venezia Giulia e Donatella Bigotti dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia.



L’evento, coordinato da Francesca Bruni, presidente di Art Valley, ha il patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Confindustria Friuli Venezia Giulia. È organizzato con il contributo di FondoSviluppo FVG e dell'Associazione Regionale delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Artigiane, Zadružne banke del Friuli-Venezia Giulia.



Nell’ambito del convegno alle 9.30 ci sarà un intervento speciale dall’India, sulle tecnologie della missione lunare Chandrayaan3. Saranno in collegamento da New Delhi, Aakash Sinha, Ceo Omnipresent Tech e progettista del Rover lunare, e il prof. Sergio Ledda, consigliere scientifico del Ministero degli Esteri (Ambasciata di New Delhi). Alle ore 10.30 focus sul marketing del territorio.

Nel contesto Unesco WHF e suoi effetti interviene Massimo Casolari dello studio Agoraa. Sarà discusso il caso di Aquileia e la promozione del Patrimonio Unesco in Italia e FVG con Roberto Corciulo, presidente Fondazione Aquileia, Emanuele Zorino, sindaco di Aquileia, e la prof.ssa Anna Adamo dell’ISIS Bassa Friulana. Metallo e manifattura a Aquileia duemila anni fa: un intervento di Marta Novello, direttrice del Museo Archeologico di Aquileia. Modera Alberto Cavicchiolo, presidente Mill’s.

Alle 12.00 Dorino Fantin parla della sua storia d’impresa, e del tema del marketing del metallo nuovo in un intervento dal titolo “Fantin e il mobile che non esisteva”.





Nel pomeriggio, con inizio alle 14.00, interviene Franco Zanardi (Presidente onorario Zanardi Fonderie). Zanardi, imprenditore e docente, uno dei massimi esperti italiani di storia della ghisa e dell’ADI (ghisa austemperata sferoidale). Nell’intervento successivo si tratta di metallurgia avanzata e nautica con l’intervento da remoto dell’ing. Matteo Olivieri del Team Luna Rossa, Prada Pirelli, in collaborazione con CMF Matter of Forgings di Cormons. Alle ore 15.30 il panel clou della giornata riguarda il metadistretto di San Giorgio di Nogaro. Si apre con un dibattito su laminazione, marketing e intelligenza artificiale. Partecipano Marco Carrara di Metinvest, Filippo Gottardis di Officine Tecnosider, Natalino Moro di Nunki Steel, Roberta Botti di Cimolai.