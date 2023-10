Agenda: eventi aziendali e convegni

Translated by Deepl

Nuova settimana, nuovo appuntamento con l’agenda di siderweb.

Lunedì 2 ottobre

Il ministero dei Trasporti pubblica i numeri delle immatricolazioni di auto a settembre.

Martedì 3 ottobre

Alle 11:00 si apre il webinar di siderweb MERCATO & DINTORNI. Il focus, in questo appuntamento mensile dedicato alla congiuntura siderurgica, sarà sui prodotti lunghi.

Dal 3 al 5 ottobre si tiene a fieramilano Rho l’11^ edizione di EXPO Ferroviaria. Tra gli espositori, Hitachi Rail, JSW Steel Italy, Lucchini RS, voestalpine railway systems.

“Driving the Circular Economy: Unleashing Innovation and Reshaping Industries in the EU” è il titolo dell’evento organizzato dall’Estep (European Steel Technology Platform), che aprirà la conferenze annuale focalizzata su “A circular economy driven by steel”. si terrà al Gallery Hotel Barcelona di Barcellona, dalle 17:00 alle 20:30.

Mercoledì 4 ottobre

Dalle 15:00 si tiene il webinar organizzato da Confapi Brescia dal titolo “Il nuovo Codice dei contratti pubblici: le opportunità per le imprese”.

La Iron di Santa Maria degli Angeli (Pg) ha organizzato un evento per la presentazione dei nuovi impianti e degli ultimi investimenti. L’appuntamento è alle 16:00. Interverrà anche il responsabile dell’Ufficio Studi siderweb, Stefano Ferrari, sull’andamento del mercato.

Fondazione Promozione Acciaio ha organizzato il webinar dal titolo “Estetica dell’acciaio: facciate, coperture e involucri”, dalle 14:30.

La Bce pubblica il rapporto sulle condizioni finanziarie dell’Eurosistema.

Giovedì 5 ottobre

Doppio appuntamento a Roma per Assofermet. Giovedì 5 ottobre, nella sede nazionale di Confcommercio (piazza G. G. Belli 2), si tiene il convegno “L’ABC del Cbam - Aggiornamenti normativi sul nuovo meccanismo Ue della carbon tax”, organizzato da Accademia Assofermet in collaborazione con lo Studio legale di Bruxelles Van Bael & Bellis. L’appuntamento è dalle 14:00 alle 16:00. Il giorno dopo, venerdì 6 ottobre dalle 9:30, nella stessa sede si terranno i lavori del convegno autunnale dell’associazione, dal titolo “Going green: l’onda che investe le aziende e cambia i paradigmi”.

Alle 16:00 si tiene il webinar, organizzato dalla Commissione europea, sul Cbam, con focus sull’acciaio (le registrazioni sono chiuse, ma il materiale del corso sarà caricato sulla pagina nei giorni successivi).

“ISO 50001 – Nuova direttiva europea sull’efficienza energetica” è il titolo del live webinar organizzato da Fedabo, a partire dalle 10:30, e riservato alle aziende.

Si apre il corso itinerante di Aim “Metallurgia sicura – Safety first: come trasformare una priorità in un valore aziendale”, organizzato con il supporto di Cogne Acciai Speciali, ORI Martin e Gruppo Feralpi. La prima tappa è nello stabilimento del gruppo di Aosta (i posti sono esauriti).

Alle 14:30 si tiene l’evento di presentazione di Ecomondo, 26^ edizione. L’appuntamento sarà a Unioncamere a Roma.

Alle 9:00 si apre il convegno "Metal 5.0 - Giornata del marketing e dell'invenzione", organizzato da Mill's all'Isis Bassa Friulana a Cervignano del Friuli (Ud), rivolta a una platea di studenti degli istituti tecnici industriali. In particolare, alle 15:30 si terrà un dibattito su laminazione, marketing e intelligenza artificiale, cui parteciperanno Marco Carrara di Metinvest, Filippo Gottardis di Officine Tecnosider, Natalino Moro di Nunki Steel, Roberta Botti di Cimolai. I lavori possono essere seguiti qui.

Il WTO pubblicherà il proprio report "Global trade outlook and statistics", aggiornato a ottobre.

Venerdì 6 ottobre

Durante la propria missione in Italia, la commissaria europea per la Politica regionale, Elisa Ferreira, farà tappa anche a Taranto, dove incontrerà il sindaco Rinaldo Melucci e con il presidente della regione Michele Emiliano. È previsto anche un incontro con i residenti dell’area vicina allo stabilimento dell’ex Ilva.

Nell’ambito della Milano Digital Week, il Mecspe, la fiera di riferimento per l’industria manifatturiera, e Made organizzano l’evento dal titolo “Il nuovo volto dell’industria manifatturiera capace di unire benessere, sostenibilità ambientale ed economicità dell’impresa”, al Made competence center industria 4.0 al Campus Bovisa del Politecnico di Milano di via Durando 10. Per accreditarsi arianna.bonfioli@mypr.it o stefania.bonetti@mypr.it.

Il Museo Enzo Ferrari di Modena ospita l’evento per il 50esimo anno di attività di Sider Center.

Sabato 7 ottobre

Il Gruppo Feralpi apre le porte del suo stabilimento produttivo di Lonato del Garda (Brescia), con l’evento “Fabbricaperta”. L’appuntamento è sold out, ma è possibile contattare la segreteria organizzativa al numero 351522675 per essere inseriti waiting list.

Domenica 8 ottobre

Si apre al polo fieristico Brixia Forum l’evento “Futura – Economia per l’ambiente”. Sarà presente anche siderweb.

Per le tue segnalazioni, scrivi a redazione@siderweb.com.