Metal 5.0, fare sistema su giovani e occupazione

Translated by Deepl

Partirà il 5 ottobre il road show - digital academy ideato e promosso da Mill's Metal 5.0. L'ISIS Bassa Friulana a Cervignano del Friuli (Ud) ospiterà la prima tappa dedicata al marketing e all'innovazione. Per capire meglio alcuni elementi dell'iniziativa, ho intervistato Luca Occhialini, presidente dell'Associazione Regionale delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Artigiane, Zadružne banke del Friuli-Venezia Giulia (nell'immagine di testa), il principale sostenitore dell'iniziativa dedicata ai temi dell'occupazione e della formazione.

Dottor Occhialini, come mai un gruppo di credito locale ha sostenuto l'iniziativa Metal 5.0? È dovuto alla prossimità del progetto con le imprese locali e le startup oppure c'è altro?

Diciamo che le ragioni sono molteplici. La prima è legata alla sinergia che è stata capace di creare anche tra le banche di credito cooperativo presenti sul territorio del Friuli-Venezia Giulia. In questa regione ci sono otto istituti di credito divisi anche a livello industriale, con quattro istituti che aderiscono al gruppo bancario cooperativo Iccrea e quattro invece al gruppo bancario cooperativo Cassa Centrale. Bene, il progetto Metal 5.0 è riuscito a mettere tutti d'accordo per un sostegno comune. La formazione, l'occupazione e soprattutto i giovani sono temi che uniscono tutti e su cui bisogna investire come sistema, soprattutto in riferimento al comparto metal-siderurgico che in Friuli è radicato a diversi livelli, dalle grandi aziende fino alle medie e anche piccole aziende. Aziende che vedono nelle realtà di credito cooperativo uno dei principali interlocutori.

Il comparto che comprende metallurgia, meccanica e meccatronica in Friuli pesa per il 35% del Pil regionale, quali sono le richieste che fanno più frequentemente a un istituto come il vostro?

Generalizzare le richieste che ogni giorno riceviamo dai nostri clienti non è facile, anche perché per loro natura le banche di credito cooperativo sono specializzate nello sviluppo di strumenti e in risposte su misura dal momento che le esigenze sono molto diverse. Noi infatti operiamo sia con le piccole che con le grandi aziende che hanno esigenze di credito molto diverse. Quello che posso dire è che grazie soprattutto alla capacità di fare sistema che abbiamo sviluppato negli ultimi anni siamo in grado di dare risposte soddisfacenti a tutti i tipi di esigenze, sia grandi che piccole.

Le banche che conservano ancora una dimensione "locale" come sono organizzate di fronte all'internazionalizzazione delle PMI?

In questo caso credo sia necessario chiarire cosa si intenda per internazionalizzazione. Nel caso si guardi al territorio e al mercato dell'Ue a 27, il problema quasi non si pone. Per noi viene gestito come se si rimanesse all'interno del perimetro italiano, soluzioni e strumenti sono i medesimi sia per le piccole che per le grandi aziende. Il discorso diventa diverso se invece usciamo dai confini europei; in questo caso, come ho ricordato in precedenza, si guarda caso per caso, anche se per esperienza è un'esigenza propria di aziende più strutturate e non delle piccole realtà.

L'aumento del costo del denaro potrebbe scoraggiare le imprese a investire oppure è un timore che non trova riscontro nel confronto con le aziende?

Purtroppo, è un fenomeno che stiamo già riscontrando da mesi, forse più recente per il comparto metallurgico, ma comunque in atto dal momento in cui il costo del denaro ha iniziato a salire. Ma il problema non è solo la crescita dei tassi, ma il clima di incertezza che la Bce sta comunicando di volta in volta, non facendo capire quale sia la strategia che vuole adottare. Questo per un imprenditore è l'elemento peggiore: non poter considerare in maniera chiara le condizioni di investimento. È quindi inevitabile che si applichi una politica attendista sperando nell'arrivo di segnali chiarificatori che possano delineare le regole del gioco. Basta vedere come le borse hanno reagito all'annuncio della Fed che il rialzo appena applicato sarebbe stato l'ultimo. I numeri sono stati di crescita, nonostante il costo del denaro sia ancora molto alto.

Il comparto metallurgico e forse industriale in generale sta affrontando una grande difficoltà sul fronte dell'attrattività per giovani e nuove risorse umane. Come legge questo fenomeno? Come banca vedete soluzioni che potrebbero essere implementate?

Come ho già detto, i temi dell'occupazione e dei giovani ci stanno particolarmente a cuore come BCC. Credo che per superare gli ostacoli che incontriamo ogni giorno e che accomunano diversi settori serva un cambio di mentalità. Un cambio di passo al quale credo che proprio il progetto Metal 5.0 possa aiutare a fare. L'idea di far incontrare i giovani con le aziende, di farli dialogare insieme con un linguaggio vicino a quest'ultime penso potrà essere vincente. Se a questo aggiungiamo il tema della sostenibilità che è particolarmente caro alle nuove generazioni, ci sono i presupposti per poter superare ogni aspettativa sui risultati.

L'avvio dei lavori è in programma alle ore 9:00, il convegno potrà essere seguito in diretta tramite la homepage dell'ISIS Bassa Friulana di Cervignano del Friuli: https://www.isisbassafriulana.edu.it.