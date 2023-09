STEEELWEEK: inizia l’era del CBAM

A partire da domani, primo ottobre 2023, si aprirà ufficialmente l’era del Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) con l’inizio della sua cosiddetta fase transitoria. Una data che possiamo per certi versi definire storica, perché per la prima volta una delle principali economie mondiali farà entrare in vigore una norma che punta a discriminare i produttori esteri non rispettosi di determinati standard “green”.

Inserito nella strategia europea verso la neutralità climatica da qui al 2050, infatti, l’obiettivo del CBAM è arrivare a fissare un prezzo equo del carbonio contenuto in un bene o prodotto importato da un Paese terzo. In questa puntata di STEELWEEK proviamo a capire in cosa consiste il meccanismo europeo di adeguamento del carbonio alle frontiere, come funziona, come si calcola e cosa comporterà per le aziende siderurgiche e non.

Lo facciamo anche grazie alle voci di Thomas Brinkmann (Commissione EU) e Sara Armella (Studio Legale Armella e Associati).

*Le fonti degli inserti audio utilizzati sono riportati nella sinossi dell'episodio.

