PANorami: una "Brejoin" è possibile?

È possibile un reintegro della Gran Bretagna in Europa? È questa la domanda che molti si stanno facendo, in Uk e nel continente, in seguito al divampare delle proteste nelle piazze londinesi nei giorni scorsi. A quali condizioni, però, Londra potrebbe tornare a far parte dell’Unione europea?

In questa puntata, Massimiliano Panorami analizza le conseguenze della Brexit e cosa potrebbe comportare una "Brejoin".

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.