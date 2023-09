MERCATO & DINTORNI: martedì si parla di prodotti lunghi

Dopo un 2022 con prezzi record e redditività elevata, nel 2023 i prodotti lunghi in acciaio al carbonio stanno facendo registrare un calo costante dei prezzi e una domanda stagnante. Con un Pil che dovrebbe crescere attorno all’1%, quali saranno le prospettive per il consumo di prodotti lunghi? Come si evolveranno i costi produttivi? E i prezzi di vendita?

Questi interrogativi saranno al centro della decima edizione del 2023 di MERCATO & DINTORNI, il webinar con cui siderweb ogni mese fa il punto sulla congiuntura siderurgica.

L'appuntamento è gratuito ed e per martedì 3 ottobre dalle 11:00 su zoom. Clicca qui sotto per iscriverti.

Il webinar si aprirà con la presentazione di Stefano Ferrari (siderweb), che illustrerà l’andamento e le prospettive per il settore nazionale dei prodotti lunghi. Seguiranno due interviste, a cura di Stefano Gennari (siderweb), con altrettanti protagonisti del mercato: Giuseppe Zolezzi (Duferco Travi e Profilati) e Fabio Segala (Manni Group).