STEELWEEK: l'energia torna a preoccupare

Dopo un lungo periodo di calma, l'energia sembra aver intrapreso di recente una nuova salita, accendendo i timori di famiglie e imprese in vista dell'inverno, soprattutto in settori energivori come quello siderurgico. Cosa è lecito aspettarsi nei prossimi mesi nei mercati dell'energia elettrica e del gas? Qual è stato e quale sarà l'impatto sui costi della produzione di acciaio? Questi gli interrogativi ai quali proviamo a rispondere in questa puntata di STEELWEEK, avvalendoci dei contributi di Claudio Enriquez, managing partner di Adybo, e Gianfranco Tosini dell'Ufficio Studi siderweb.

