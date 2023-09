PANorami: le sfaccettature della crisi della locomotiva d’Europa

La locomotiva d’Europa si è fermata. La Germania oggi sembra essere entrata in una profonda crisi economica, come diversi i segni aiutano a restituire il quadro di un pilastro incrinato.

Ammaccature metaforicamente rappresentate dal capo del Governo tedesco, Olaf Scholz, presentatosi recentemente in Parlamento con una benda su un occhio, conseguenza di una caduta. Oggi, infatti, la Germania si trova in recessione, appesantita dalla congiuntura internazionale, derivante dalle difficoltà della Cina, e dalle difficoltà derivanti dalla mancanza di gas russo.

Crisi immobiliare, burocrazia, prezzi dell’energia, crescita dell’inflazione, difficoltà negli approvvigionamenti, calo del settore manifatturiero. Sono molti i problemi che il gigante tedesco si ritrova ad affrontare e, nella puntata di oggi, Massimiliano Panarari analizza quanto grave sia la situazione tedesca.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.