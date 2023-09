Agenda: settimana di bandi, fiere e convegni

Translated by Deepl

Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'agenda di siderweb.

Lunedì 18 settembre

Aprono le iscrizioni per il webinar organizzato dalla Commissione europea sul Cbam e dedicato in particolare al settore della siderurgia, che si terrà il 5 ottobre dalle 16:00 alle 17:30.

Oggi e domani il Coordinamento sindacale mondiale di Tenaris Dalmine si riunisce a Bergamo.

Martedì 19 settembre

Aprono due bandi della Commissione europea relativi alla transizione verde dell’acciaio, che hanno scadenza il 7 febbraio 2024, nell’ambito della strategia Horizon. Il primo riguarda la trasformazione digitale e l’uso dei dati, che possono ottimizzare le supply chain dell’acciaio; il secondo la decarbonizzazione dei processi produttivi e l’uso dell’idrogeno.

Dalle 9:00 alle 15:30, nella sede di Levico Terme (Tn) di BLM Group, si tiene il seminario gratuito dal titolo “Il taglio laser nelle soluzioni strutturali. Normativa, applicazioni e opportunità”.

Si aprono le giornate di studio dell’Aim dedicate a “Post processing dei componenti realizzati in additive”, nelle sedi di TAV Vacuum Furnaces e GFM/ATC.

Con una conferenza stampa alla Hannover Messe, durante Emo Hannover 2023, Ucimu presenta l’andamento e le prospettive 2023 del comparto delle macchine utensili per la lavorazione dei metalli. Quella italiana, con oltre 200 espositori, sarà la delegazione più numerosa tra gli esteri. Verrà anche anticipata 34.BI-MU, che si terrà a fieramilano dal 9 al 12 ottobre 2024.

Al Centro nazionale esposizioni e congressi di Shanghai si tiene, fino al 23 settembre, la 23^ China international industry fair.

Mercoledì 20 settembre

La Fiera di Pordenone ospita la 14^ edizione di Coiltech Italia 2023.

Si apre il corso organizzato da Ecotre Valente e BAccademy sulla digitalizzazione dei processi produttivi con software DEFORM per lo stampaggio a caldo di ottone, alluminio e acciaio.

Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'Economia, riceve Bernardo Mattarella, CEO di Invitalia e Clyde Caruana, ministro maltese delle Finanze.

L’Acea pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa ad agosto.

Giovedì 21 settembre

“Cbam, istruzioni per l’uso” è il titolo del webinar di siderweb che avrà inizio alle 11:00. Nella prima parte interverranno: Thomas Brinkmann (Commissione EU) e l’avvocato Sara Armella (Studio Legale Armella & Associati) per approfondimenti tecnici e legali sulla norma. La seconda parte sarà dedicata alla filiera, con le interviste a Flavio Bregant (Federacciai) e Luca Carbonoli (Assofermet) per capire meglio l’impatto che la nuova norma avrà sull’acciaio italiano. Come sempre la partecipazione è gratuita. Basta iscriversi nell’area eventi-webinar di siderweb.com, oppure dall’app siderweb eventi.

Dalle 10:00 alle 12:00 si tiene la conferenza virtuale dal titolo “Decarbonising steel. shaping a cleaner, greener industry”, organizzato dalla Supply chain sustainability school.

Si parlerà di “Sustainable EAF steelmaking” nella steelTalks masterclass della steeluniversity. Il webinar avrà inizio alle 15:00.

L’Istat pubblica la produzione nelle costruzioni aggiornata a giugno-luglio.

Venerdì 22 settembre

A Roncade (Tv), nella sede di H-Farm, si tiene l’assemblea generale 2023 di Federmeccanica, dalle 11:00 alle 17:00. Il titolo sarà “Mech in Italy”.

Il Centro studi di Confindustria presenta l’analisi “Catene di fornitura tra nuova globalizzazione e autonomia strategica”, dalle 10:30 in diretta streaming su confindustria.it.

