Fotovoltaico: joint venture tra Edison Next e Polytec

Realizzare 500 MW di nuova capacità fotovoltaica in 5 anni: questo l’obiettivo della nuova joint venture tra Edison Next e Polytec, società parte di BM Group che sviluppa sistemi di automazione e robotica applicata ai processi industriali, tra cui quello siderurgico e che opera nel campo delle energie rinnovabili.

Con l’operazione, Edison Next ha rilevato da Polytec il 49% di Nyox, società specializzata in impianti fotovoltaici; al raggiungimento dell’obiettivo, potrà esercitare l’opzione di acquisto della totalità del capitale.

La nuova società si focalizzerà sulla realizzazione "chiavi in mano" (engineering procurement and construction) di impianti fotovoltaici. «La missione della nuova società – si legge in una nota congiunta - è mettere a disposizione di Edison Next nuova capacità fotovoltaica, consentendo a quest’ultima di offrire ai propri clienti industriali soluzioni competitive per decarbonizzare i processi produttivi e ridurre i costi energetici. Nyox potrà, per una parte residuale, offrire le stesse prestazioni anche ad operatori terzi».

«Da oltre vent’anni – dichiara Alex Bottini, socio di BM Group Holding e amministratore delegato di Nyox - stiamo investendo nel settore delle rinnovabili sia in modo diretto, sia attraverso la ricerca e lo sviluppo tecnologico. La firma di oggi dimostra quanto BM Group creda nella sostenibilità e nella collaborazione tra le eccellenze dell’industria italiana».

«Crediamo che il fotovoltaico sia la tecnologia da cui partire per costruire percorsi di decarbonizzazione per le aziende, con l’obiettivo di garantire la sostenibilità economica e ambientale del business – aggiunge Giovanni Brianza, CEO di Edison Next -. Ed è per questo motivo che abbiamo voluto questa operazione che ci consentirà di consolidare la nostra presenza sul mercato, con la prospettiva di rafforzarci ulteriormente nei prossimi cinque anni».

Nell'immagine, da sinistra: Giovanni Brianza, CEO di Edison Next, e Francesco Bettoni, amministratore delegato di Polytec.