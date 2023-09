Il 1° ottobre 2023 si avvicina sempre di più. Quella data sarà probabilmente storica per il commercio estero europeo, e non solo. Per la prima volta una delle principali economie mondiali farà entrare in funzione una norma che punta a discriminare i prodotti all’importazione che non rispettano determinati standard "green" in fase di produzione, chiedendo un dazio compensativo ai produttori esteri più inquinanti.

In realtà la legge che prende il nome di CBAM entra in vigore in fase di “rodaggio”: l’Ue ha deciso di prendersi fino al 31 dicembre 2025 per cercare di adeguare l’impianto normativo alle effettive esigenze e meccanismi del mercato, dal momento che la norma è un unicum al mondo.

siderweb, in vista di questo importante appuntamento, ha deciso di approfondire il tema, sia grazie al contributo di esperti, sia dei rappresentanti della filiera.

Giovedì 21 settembre alle ore 11 su Zoom andrà quindi in scena il webinar "CBAM, istruzioni per l’uso". Nella prima parte interverranno: Thomas Brinkmann, policy officer della Commissione Ue e l’avvocato Sara Armella (Studio Legale Armella e Associati) per approfondimenti tecnici e legali sulla norma. La seconda parte sarà invece dedicata alla filiera, con Davide Lorenzini (siderweb) che intervisterà Flavio Bregant (Federacciai) e Luca Carbonoli (Assofermet), per capire meglio l’impatto che la nuova norma avrà sull’acciaio italiano.

Al termine degli interventi è prevista una sessione di domande dal pubblico.

Vista la complessità dei temi trattati, chiediamo di inviarle in anticipo scrivendo a redazione@siderweb.com e indicando nell’oggetto "DOMANDE PER WEBINAR CBAM".

In questa maniera potremo anche anticiparle ai relatori per poter avere risposte il più esaustive possibile.

Programma degli interventi

Prima parte:

Thomas Brinkmann (POLICY OFFICER COMMISSIONE UE)

La svolta green nel commercio internazionale



Sara Armella (STUDIO LEGARLE ARMELLA E ASSOCIATI)

CBAM: cosa cambia nelle dogane italiane

Seconda parte: l’impatto sulla filiera

Davide Lorenzini (SIDERWEB) intervista:

Flavio Bregant (DIRETTORE GENERALE FEDERACCIAI)

(DIRETTORE GENERALE FEDERACCIAI) Luca Carbonoli (DIRETTORE GENERALE ASSOFERMET)

