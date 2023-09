PANorami: il bilancio del G20 in India

Translated by Deepl

Durante lo scorso fine settimana si è tenuto a Nuova Delhi, in India, il G20. Un summit internazionale di cruciale importanza simbolica per il colosso asiatico, per il quale è stata l’occasione di provare a rappresentarsi e a presentarsi come nuova grande potenza diplomatica.

G20 che non ha ottenuto alcuni dei risultati attesi alla vigilia e ha mostrato le fratture nei rapporti tra i Paesi che ne fanno parte, nella prospettiva di una riconfigurazione della politica internazionale e delle relazioni diplomatiche dopo l’invasione russa in Ucraina. Il forum, tuttavia, ha perso di centralità e il sistema di governance globale costruito attorno a questo summit si è mostrato in crisi. Il vertice di Delhi, infatti, ha messo in luce la trasformazione multipolare in atto, derivante dalla rivalità tra Usa e Cina e dall’ampliamento della piattaforma non occidentale dei Brics.

In questa puntata, Massimiliano Panarari propone un bilancio di quanto accaduto durante il G20 indiano.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.