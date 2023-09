Solidarietà al Marocco

Translated by Deepl

Ancora una volta la terra ha tremato e siamo stati sconvolti dalle immagini di devastazione provenienti dal Marocco che ci hanno investito come un pugno allo stomaco.

Come altre volte in passato, la community di siderweb è vicina alle popolazioni colpite e propone ai propri membri dei canali di donazione controllati e certificati per chi volesse con la propria generosità aiutare il Paese in stato di emergenza.

In particolare, si segnala la raccolta online messa in campo dall’Ente Islamico in Italia in collaborazione con la fondazione Basma per lo sviluppo sociale attraverso la piattaforma digitale GoFundMe.

Per donare basta cliccare su questo link e seguire le indicazioni presenti sulla pagina web.