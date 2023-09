Alla Feralpi in scena “We are safety”

Translated by Deepl

Un percorso per diffondere la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro in modo non convenzionale, con teatro, giochi, strumenti digitali. Si chiama “We are safety”, è stato avviato dal Gruppo Feralpi a maggio dello scorso anno e sabato 9 settembre ha visto una giornata di iniziative nello stabilimento di Lonato del Garda (Brescia).

Lo scorso sabato è andato in scena “A chi esita” della Compagnia Rossolevante, che ha proposto una riflessione sulla mancanza di un’adeguata cultura della salute e della sicurezza su strade, luoghi di lavoro, a scuola. «Il teatro è una forma d'arte partecipata così come lo è il progetto “We are safety” - evidenzia in una nota Eric Filippini, HSE manager di Feralpi -. La collaborazione messa in campo anche per la preparazione di questo appuntamento, che ha unito manager, preposti e lavoratori, e la partecipazione che abbiamo riscontrato questo sabato mattina sono un ulteriore fattore di conferma che la sicurezza è tale solo quando è condivisa».

«Adottare le migliori tecnologie e mantenere una costante attività di formazione è necessario ma non sufficiente - continua nella nota Giuseppe Pasini, presidente del Gruppo Group -. Dobbiamo partire da un impegno condiviso, da una cultura della sicurezza intesa come prodromo di ogni azione volta a proteggere e tutelare ciascuno di noi, senza distinzione tra dipendente, collaboratore, fornitore o ditta esterna. “We are safety” è un progetto unico e sicuramente ambizioso, avviato in Feralpi Siderurgica, a Lonato, ma pronto a estendersi a tutti i dipendenti di Feralpi in Italia e in Germania, perché la sicurezza non ha confini».

Finora sono state coinvolte nel progetto oltre 600 persone, tra dipendenti di Feralpi Siderurgica e ditte esterne, per un totale di più di 4.600 ore do formazione erogate.

Il progetto, si legge in una nota del Gruppo, è stato sviluppato dalla società G2M - Go to the moon e ha previsto anche «un safety game dedicato alla formazione dei lavoratori, ovvero un gioco a “sfide” in tema salute e sicurezza, sulle quali i partecipanti si sono confrontati in un gioco a punti che ha richiamato situazioni che possono avvenire in Feralpi. A ciò si aggiunge la creazione di un decalogo di sicurezza studiato e condiviso dai preposti nel corso del progetto, cui seguirà un processo delle “osservazioni di sicurezza” mediante un'app sviluppata internamente ad hoc».