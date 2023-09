STEELWEEK, distribuzione: oltre il prodotto

In un settore sempre più competitivo come quello della distribuzione e dei centri servizio, ascoltare il mercato e cercare di fornire risposte in base alle esigenze è sempre più cruciale. Per questo, da diversi anni si sta andando oltre la semplice fornitura di prodotti e semplici lavorazioni, cioè verso soluzioni all'avanguardia e dall'alto valore aggiunto. Un cambiamento che, tuttavia, richiede attente valutazioni, anche solo per la mole di investimenti connessi.

Di servitizzazione – ossia del passaggio dalla vendita di un prodotto alla fornitura di servizi con l'obiettivo di creare maggiore valore – e delle prospettive del settore ne parliamo in questa puntata di STEELWEEK, con l'aiuto di Emanuele Morandi (presidente di Morandi Steel, siderweb e Made in Steel) e Gianfranco Tosini (Ufficio Studi siderweb).

Le precedenti puntate sono disponibili su Spreaker, Spotify, YouTube e tutte le altre piattaforme gratuite.

*Le fonti degli inserti audio utilizzati sono riportati nella sinossi dell'episodio.

STEELWEEK è sponsorizzato da Gruppo Piantoni GAP SPA.