MERCATO & DINTORNI: piani al carbonio sotto la lente

Le vacanze estive sono ormai alle spalle e le fabbriche riaccendono i motori. O, almeno, questa è la speranza degli operatori siderurgici nazionali (ma non solo): dopo un primo semestre caratterizzato da una riduzione della produzione di acciaio, del consumo e del commercio internazionale dei prodotti siderurgici, gli operatori potranno ritornare a misurare la domanda reale.

In attesa del pieno dispiegamento del Pnrr, siderweb proverà a fare il punto sulla situazione del mercato nazionale dei prodotti piani in acciaio al carbonio, con un focus soprattutto sull’andamento e le prospettive per i coils, i derivati da coils e sulle lamiere da treno. Quali sono le prospettive per il quarto trimestre? Quali sono le attese per i prezzi? Quanto influiranno le materie prime sul settore? E quando la domanda tornerà a crescere?

Per provare a rispondere a questi quesiti, nella nona edizione del 2023 di MERCATO & DINTORNI sono previsti gli interventi di Emanuele Norsa (Kallanish e siderweb), che illustrerà l’andamento del mercato internazionale dell’acciaio, e le interviste a due protagonisti del settore: Nicola Cavazzoni (Marcegaglia Plates) e Cesare Viganò (Arcelormittal Cln Distribuzione Italia).

Il webinar, come sempre, è a partecipazione gratuita previa registrazione e sarà trasmesso su zoom, martedì 12 settembre dalle 11:00.

