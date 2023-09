Lasertube significa ottimizzazione, velocità, qualità, risparmio

Il settore della distribuzione siderurgica si sta muovendo velocemente verso la fornitura di servizi che non consistano esclusivamente nella consegna del materiale ma bensì comprendano anche una serie di lavorazioni. A sottolinearlo, Gianbattista Mazzoleni, sales and product manager di ADIGE-SYS – BLM Group, nel suo intervento durante il convegno online di siderweb "Siderurgia: oltre il prodotto - La proposta di BLM Group per i centri servizio e il comparto dei tubi". «Tanti distributori – ha spiegato – hanno approcciato questa nuova realtà con risultati come una maggior marginalità e questo si è tradotto in un nuovo modello di mercato, nel quale non conta più semplicemente la disponibilità delle lavorazioni, ma pesano soprattutto la consulenza, l’accompagnamento, la fidelizzazione del cliente, al quale vengono proposte soluzioni vantaggiose in termini di tempi e costi».

Una delle principali risposte a questo cambiamento del mercato è l’utilizzo della tecnologia del taglio laser, molto comune nelle lamiere ma oggi più che valida anche per il mondo dei tubi. «Sostituisce tecnologie convenzionali che nella stragrande maggioranza dei casi hanno tempistiche di lavorazioni superiori, con costi ovviamente più alti», ha spiegato Mazzoleni. La tecnologia Lasertube si avvale di software evoluti, in grado per esempio di «importare un intero telaio e generare direttamente il programma di taglio. Questo significa ottimizzazione del materiale, velocità e qualità elevata».

Il primo esempio di tecnologia laser applicata al taglio del tubo metallico risale al 1988, anno in cui BLM Group sviluppò il primo impianto per il taglio laser del tubo tondo. Oggi BLM produce impianti di taglio laser per una grande varietà di tubi e profilati. I diversi modelli di impianti Lasertube possono tagliare laser 2D o 3D tubi di qualsiasi tipo di sezione.

I vantaggi del laser, ha rimarcato Mazzoleni, sono «tolleranze e tempistiche estremamente basse, con un risparmio del costo del pezzo pari al 50%. In confronto, il taglio al plasma è molto più lento, e richiede a valle interventi di molatura, smerigliatura; tra una lavorazione e l’altra abbiamo una manipolazione».

Per “toccare con mano” la tecnologia Lasertube e non solo, sarà possibile visitare a Levico Terme (Tn) dal prossimo 20 settembre, per due settimane, la Open House di BLM Group. L’evento prende il nome di INNOVA, per porre l’accento sull’anima dell’azienda fortemente votata all’innovazione tecnologica. Sarà anticipato il 19 settembre dalle 9:00 alle 15:30 da un seminario formativo sul contributo del laser nelle costruzioni metalliche, organizzato in collaborazione con Fondazione Promozione Acciaio.