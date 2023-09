A Brescia una Vittoria Alata per la sostenibilità

Manca un mese alla nuova edizione di Futura Expo, l’esposizione dedicata alla sostenibilità che si terrà presso il Brixia Forum di Brescia. In un anno speciale, quello nel quale Brescia (insieme a Bergamo) è Capitale della Cultura, Futura punta a mettere in mostra ancora di più la sensibilità e l’impegno delle imprese verso il tema dello sviluppo sostenibile. Allo stesso tempo, vuole dare quest’anno ampio spazio al mondo dell’arte.

«In occasione di Brescia e Bergamo Capitale della Cultura – ha dichiarato Roberto Saccone, presidente della Camera di Commercio di Brescia, tra i promotori di Futura – abbiamo deciso di dare particolare spazio all’arte e alla cultura e al loro legame con il mondo dell’economia e delle imprese».

Un assaggio di questo binomio tra arte e sostenibilità può essere apprezzato da oggi in Corso Palestro a Brescia, dove è stata installata temporaneamente una particolare versione della Vittoria Alata, la statua di bronzo di epoca romana che è uno dei simboli della città. La scultura, alta quasi 5 metri, è stata realizzata interamente con materiali riciclati come bottiglie, mascherine, biopolimeri, legno, grafite, gomma, sementi tessuti, nonché l’acciaio fornito da siderweb attraverso Morandi Steel, altra società di Morandi Group. Ogni pezzo – sono 19 in tutto – è frutto della collaborazione tra aziende perlopiù locali che hanno applicato la filosofia del riutilizzo e del riciclo in una chiave nuova e creativa. L’opera sarà trasferita a Futura Expo e, successivamente, all’interno della galleria di un palazzo bresciano.

Cristian Fracassi, fondatore di Isinnova e ideatore del progetto, ha spiegato: «Questa realizzazione è un’ode alla sostenibilità e al potere trasformativo dell’arte. La Vittoria Alata, realizzata con materiali di riciclo, simboleggia la vittoria della sostenibilità e il cambiamento positivo che possiamo apportare alla nostra città e al nostro ambiente».

Oltre alla Vittoria Alata “RiciclArt”, Futura Expo 2023 offrirà uno spazio eclettico per altre forme d’arte e innovazione, avvalendosi della collaborazione di artisti di spicco per sottolineare quanto l’arte sia strumento di comunicazione, espressione estetica dell’interiorità, specchio di sentimenti, timori e speranze di un popolo nel proprio periodo storico.

Tra i partner di Futura Expo figurano A2A, Confindustria Brescia, Confindustria Bergamo e Feralpi Group. L’evento si svolgerà dall’8 al 10 ottobre dalle 9:00 alle 20:00. L’ingresso sarà completamente gratuito previa registrazione sul sito futura-brescia.it.