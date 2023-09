Alfa Acciai: il 21 settembre open day per i ragazzi

Translated by Deepl

Alfa Acciai apre le porte ai ragazzi. Lo farà giovedì 21 settembre, dalle 10, nello stabilimento di Brescia.

È una fase del progetto Alfa Academy, percorso formativo nato dalla collaborazione con l’ITS Academy Machina Lonati, con l’obiettivo di formare addetti alla manutenzione degli impianti di produzione e lavorazione dell’acciaio (formazione IFTS, tecnico addetto all’installazione e manutenzione di impianti industriali).

Il primo open day si era tenuto a luglio nella sede dell’istituto tecnico superiore, a Brescia. Ora sarà la volta dell’acciaieria.

«In Alfa Acciai crediamo nei giovani e vogliamo investire con forza sulla loro voglia di crescere, di imparare, aggiornarsi – commenta in una nota Vincenzo Sidoti, responsabile delle Risorse umane di Alfa Acciai -. Siamo convinti, inoltre, che rappresenti un punto di forza per l’azienda coniugare l’interesse dei ragazzi con l’esperienza di chi è inserito nel mondo del lavoro, favorendo uno scambio di competenze virtuoso tra le diverse generazioni».

Alfa Academy, dopo la fase di selezione dei candidati, che abbiano tra i 15 e i 25 anni, siano diplomati o abbiano una qualifica di un istituto professionale, inizierà il 1° novembre 2023 e prevede un percorso di apprendistato di un anno. Alternerà periodi di formazione in Alfa Acciai (544 ore) e all’ITS Academy Machina Lonati, con lezioni pratiche in laboratori esterni (456 ore), e un periodo di lavoro in azienda (1.092 ore). Ai partecipanti sarà offerto un contratto di apprendistato di primo livello.