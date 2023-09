PANorami: la finanza si incontra a Jackson Hole

Translated by Deepl

Si è tenuto dal 24 al 26 agosto l’annuale appuntamento di Jackson Hole, uno degli incontri fondamentali per la finanza internazionale. Da oltre tre decenni, infatti, nella città dello stato del Wyoming i principali banchieri, e non solo, del mondo si riuniscono in un simposio per discutere di questioni economiche, delle loro implicazioni sociali e delle possibili opzioni politiche che ne derivano.

Nella puntata di oggi, Massimiliano Panarari analizza quanto uscito dal recente incontro e quali potrebbero essere le conseguenze per l’Ue.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.