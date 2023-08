PANorami: la crisi cinese spaventa il mondo

Translated by Deepl

Al rientro dalla pausa estiva torna il consueto appuntamento con PANorami, il podcast di siderweb che analizza l’attualità dall’Italia e dal mondo.

Un ritorno alle normali attività accompagnato dall’incertezza e dalle preoccupazioni di un nuovo contagio proveniente dalla Cina. Non sanitario, questa volta, bensì economico. Infatti, la crisi del colosso Evergrande sta generando apprensione, sia all’interno del Dragone sia a livello internazionale. In particolare, negli Stati Uniti riemerge lo spettro di una nuova crisi Lehman Brothers, con conseguenze gravi per le economie mondiali derivanti dal mancato pagamento del debito accumulato dal colosso immobiliare cinese. Una situazione che richiede un intervento da parte del Governo di Xi Jinping, il quale dovrebbe destinare soldi pubblici per coprire i 340 miliardi di dollari di insoluto di Evergrande (circa il 2% del Pil del Dragone).

Nella puntata di oggi, Massimiliano Panarari delinea il quadro di quanto sta accadendo in Oriente e analizza le possibili conseguenze del propagarsi di questa nuova crisi.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.