Tempo di vacanze anche per l’acciaio

Con l’avvicinarsi di Ferragosto la community siderurgica italiana si appresta a dedicarsi al riposo alla ricerca di nuove energie con cui affrontare la parte finale dell’anno.

siderweb si prenderà due settimane di riposo. I nostri uffici resteranno chiusi dal 7 al 18 agosto compreso. Torneremo operativi da lunedì 21 agosto.

L'area news del sito non verrà dunque aggiornata, ma continuerà a informarvi quotidianamente la nostra rassegna stampa.

In homepage potete trovare alcuni dei principali approfondimenti prodotti nelle ultime settimane per ripercorrere i mesi trascorsi e trarre interessanti spunti per il rientro.

In automatico verrà aggiornato anche il sistema di monitoraggio del consumo dei contingenti di salvaguardia

Infine, nel caso vogliate pianificare l'agenda in anticipo, la nostra sezione eventi offre già la possibilità di iscriversi agli appuntamenti di settembre: il 7 settembre "Siderurgia: oltre il prodotto", il 12 settembre "MERCATO & DINTORNI" e il 21 settembre "CBAM, istruzioni per l’uso".

Dato che numerose aziende sono ormai ferme o stanno per fermarsi, vi consigliamo di dare un’occhiata anche alla nostra area shop per poter scaricare gli e-book che vi siete persi nel 2023.

Non resta altro che augurarvi buone vacanze da parte di tutto lo staff di siderweb!