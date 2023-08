PANorami: la Bce alza di nuovo i tassi d’interesse

Translated by Deepl

La Bce continua la propria politica rigorista e di innalzamento dei tassi d’interesse, portandoli a fine luglio a quota 4,25%, toccando il livello più alto del costo del denaro dal 2001. Decisione che ha fatto alzare le voci dei Paesi dell’area mediterranea e latina dell’Unione, preoccupati per le conseguenze sulla crescita delle rispettive economie.

Nel comunicato stampa a corredo del nono rialzo di quest’anno si legge: «L'inflazione continua a scendere ma ci aspettiamo che resti ancora troppo alta per troppo tempo» e che, per questo, i tassi d’interesse «saranno fissati a livelli sufficientemente restrittivi per il tempo necessario per raggiungere il target d’inflazione al 2%». Di conseguenza, ulteriori rialzi potrebbero essere apportati a settembre.

In PANorami di oggi, Massimiliano Panarari analizza il quadro che ha portato a questa decisione e alle diverse reazioni tra falchi tedeschi e Paesi del Sud Europa.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.