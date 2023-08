Italia in pole position per partnership con l’India

Translated by Deepl

L’India si sta confermando sempre di più come il secondo gigante della siderurgia mondiale, dopo la Cina. Una conferma che si è trasformata in potenzialità di crescita importanti, alla luce dei grandi progetti infrastrutturali che il Governo Modi ha avviato. Questo sta quindi avendo un impatto significativo sulla produzione e sul consumo di acciaio, creando grandi opportunità anche per le realtà italiane.

Per capire meglio questo fenomeno, abbiamo intervistato il professor Pratap Aditya Mishra, docente di management all’Università Indiana Utkal di Bhubaneswar, nonché uno dei massimi esperti del sistema industriale e del distretto metallurgico dello stato dell’Odisha, ricchissimo anche di risorse minerarie.

A fare da ponte tra Italia e India da diversi anni è l’Indo-Italian Metal Hub, animato da Mill's e dal suo presidente Alberto Cavicchiolo, che evidenzia una volta di più gli spazi di collaborazione tra i due Paesi